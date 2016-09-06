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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 11:00 BJT

《汇市简讯》澳元/美元上扬，分析师上修澳洲GDP预估

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* 今日澳洲公布数据后，分析师略微上修对澳洲GDP的预估

* 第二季政府支出强于预期

* 澳元兑美元高见0.7632，目前日内涨约0.6%

* 市场不担心今日的澳洲政策决定

* 澳洲央行料维持利率不变，之后公布声明立场中性

* 澳元升穿0.7620后，上看该点位为0.7760/0.7490跌势的61.8%回档位0.7657(完)

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