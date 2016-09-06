香港个股：旭辉控股参股恒基地产部分内地住宅项目，共投资逾10亿元人民币

公司的声明称，合约合作协议项下相关项目包括五个分别位于苏州、宜兴及长沙的住宅发展项目，旭辉将在每项目中分享30-50%经济利益。合约合作协议项下相关项目的总可售面积相当于93.14万平方米。

旭辉控股表示，公司的策略是与知名的物业开发商合作发展特定项目，以期达致协同效益及分散其财务风险。而恒基中国为公司信赖且长期合作的战略伙伴。