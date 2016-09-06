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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 11:26 BJT

香港个股：旭辉控股参股恒基地产部分内地住宅项目，共投资逾10亿元人民币

路透香港9月6日 - 中国房地产商--旭辉控股 周二宣布，与香港主要地产商--恒基地产 旗下恒基中国合作开发内地若干住宅开发项目，公司将共投资约10.37亿元人民币。

公司的声明称，合约合作协议项下相关项目包括五个分别位于苏州、宜兴及长沙的住宅发展项目，旭辉将在每项目中分享30-50%经济利益。合约合作协议项下相关项目的总可售面积相当于93.14万平方米。

恒基中国为恒基地产间接全资拥有的公司，并持有旭辉控股旗下一间附属公司50%权益。

旭辉控股表示，公司的策略是与知名的物业开发商合作发展特定项目，以期达致协同效益及分散其财务风险。而恒基中国为公司信赖且长期合作的战略伙伴。

旭辉控股早盘尾段股价微跌0.4%，报2.49港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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