澳洲数据：第二季经常帐赤字小于预期，政府加紧支出以支撑经济

* 第二季政府支出意外增长1.9%

* 经常账赤字大幅下修为155亿澳元

* 澳洲央行料在9月会议上将维持利率于1.5%不变

路透悉尼9月6日 - 周二数据显示，澳洲政府在上个季度掀起了一波小小的支出热潮，在贸易收入下滑的情况下为经济增长提供支撑。

澳洲第二季经常账赤字远低于预期，为155亿澳元(118亿美元)，此前澳洲统计局对数据进行了修正，计入了58亿澳元的额外收入。

好坏不一的数据令大多数经济学家预测，第二季澳洲国内生产总值(GDP)料增长约0.4%，较第一季意外强劲的1.1%增幅有所回落。

但同比增幅仍可能增加0.1个百分点至3.2%，为近四年来的最快增速，也远远超过多数富裕国家。

这在澳洲央行看来可能不足为奇。该行今年已经两次降息，以提振经济增长。

澳洲央行周二将召开9月会议。几乎可以肯定央行在此次会议上将维持利率在1.5%不变，同时评估8月和5月两次降息的影响。

路透访问的33名分析师全部预计央行在周二的政策会议上将按兵不动，金融市场押注降息几率极低。是次会议是澳洲央行总裁史蒂文斯9月退休前主持的最后一次会议。

周二数据显示，第二季净出口对GDP的贡献为负0.2个百分点，在第一季出口贡献异常强劲之后有所回落是很自然的事。