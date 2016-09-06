澳洲数据：第二季经常帐赤字小于预期，政府加紧支出以支撑经济

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 第二季政府支出意外增长1.9%
* 经常账赤字大幅下修为155亿澳元
* 澳洲央行料在9月会议上将维持利率于1.5%不变
路透悉尼9月6日 - 周二数据显示，澳洲政府在上个季度掀起了一波小小的支出热潮，在贸易收入下滑的情况下为经济增长提供支撑。
澳洲第二季经常账赤字远低于预期，为155亿澳元(118亿美元)，此前澳洲统计局对数据进行了修正，计入了58亿澳元的额外收入。
好坏不一的数据令大多数经济学家预测，第二季澳洲国内生产总值(GDP)料增长约0.4%，较第一季意外强劲的1.1%增幅有所回落。
但同比增幅仍可能增加0.1个百分点至3.2%，为近四年来的最快增速，也远远超过多数富裕国家。
这在澳洲央行看来可能不足为奇。该行今年已经两次降息，以提振经济增长。
澳洲央行周二将召开9月会议。几乎可以肯定央行在此次会议上将维持利率在1.5%不变，同时评估8月和5月两次降息的影响。
路透访问的33名分析师全部预计央行在周二的政策会议上将按兵不动，金融市场押注降息几率极低。是次会议是澳洲央行总裁史蒂文斯9月退休前主持的最后一次会议。
周二数据显示，第二季净出口对GDP的贡献为负0.2个百分点，在第一季出口贡献异常强劲之后有所回落是很自然的事。
另一份报告显示，澳洲政府第二季支出上升1.9%，为经济增长提供了及时的支持。(完)
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