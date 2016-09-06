台湾汇市：台币连三日收升，外资净汇入逾亿美元进口商进场捡便宜

* 台币连三日收升，创逾半个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，进口商捡便宜 * “土洋”再度大对决，外资略占上风 * 明日台币主要交易区间料在31.300-31.450 路透台北9月6日 - 台币兑美元 周二收升并创逾半个月新高。汇银人士表示， 随外资扩大台股买超并大举汇入，激励台币进一步走扬；进口商则逢低进场捡便宜，在〞土 洋大对决〞之下，外资略占上风，带动台币连三日收升。 资深汇银人士即称，今天外资扩大台股买超至近百亿台币，且净汇入逾1亿美元，使台 币在韩元、新币、欧元及日圆等主要货币均走贬之际逆势收升，〞外资当然是有进来啊，所 以才会出现大家都贬值，只有台币升值的情况。〞 他们指出，受外资进场大砍美元激励，早盘台币一度劲升至31.345高价，惟随台币走升 ，进口商及外资反手进场大买美元，抑制台币升势，外资若持续汇入，短线台币有机会再次 挑战31.200重要心理关卡。 〞外资虽然卖不少(美元)，但本土进口商进来拚命补货(买美元)，市场美元短暂出现供 需失衡情况。〞一大型银行交易员说。 他并称，今天外资在台股买超金额扩增到近百亿台币，并大举汇入带动台币劲升，进口 商则逢低捡便宜，大买美元，〞今天情况比较特殊，出口商几乎绝迹，但进口商(美元买单) 非常多，虽然外资进来也很多，但进口商手中美元部位很少，台币大升引发进口商美元买单 涌入。〞 一大型外资保管行交易员指出，今天外资汇入量的确不小，〞因为台股大涨啊，外资又 进来了，但老大(央行)很有弹性，没有死守(在某一价位)，台币随之走升。〞 今天台币收盘创逾半个月新高，此前收盘新高为8月18日的31.410；交易员称，台币能 否持续走升，关键仍在美国联准会(FED)官员对未来升息的说法，倘若发言偏鸽派，热钱将 持续涌入，短线台币有望再次挑战31.200价。 台湾股市周二收升1%至近一个月新高，为连续第二日上涨；加权股价指数 收高1 .01%，至9,181.85点。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超94.20亿台币，连三个交易日买 超共计180.01亿台币；上交易日为买超81.74亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日尾盘进一步扩增；目前一个月美元/台币远汇 报31.250/31.300，上日收 在31.300。 交易员预估，明日台币汇率区间暂看31.300-31.450。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.412 31.506 31.345-31.470 31.470 8.12 5.50 司 元太外汇经纪公 31.414 31.504 31.350-31.474 31.460 3.85 3.27 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.120/-0.100 -0.100/-0.080 美元/台币六个月期 -0.290/-0.250 -0.265/-0.225 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；审校 乔艳红)