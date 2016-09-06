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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 17:27 BJT

台湾汇市：台币连三日收升，外资净汇入逾亿美元进口商进场捡便宜

* 台币连三日收升，创逾半个月新高
    * 外资净汇入逾1亿美元，进口商捡便宜
    * “土洋”再度大对决，外资略占上风
    * 明日台币主要交易区间料在31.300-31.450

    路透台北9月6日 - 台币兑美元 周二收升并创逾半个月新高。汇银人士表示，
随外资扩大台股买超并大举汇入，激励台币进一步走扬；进口商则逢低进场捡便宜，在〞土
洋大对决〞之下，外资略占上风，带动台币连三日收升。
    
    资深汇银人士即称，今天外资扩大台股买超至近百亿台币，且净汇入逾1亿美元，使台
币在韩元、新币、欧元及日圆等主要货币均走贬之际逆势收升，〞外资当然是有进来啊，所
以才会出现大家都贬值，只有台币升值的情况。〞
    
    他们指出，受外资进场大砍美元激励，早盘台币一度劲升至31.345高价，惟随台币走升
，进口商及外资反手进场大买美元，抑制台币升势，外资若持续汇入，短线台币有机会再次
挑战31.200重要心理关卡。
    
    〞外资虽然卖不少(美元)，但本土进口商进来拚命补货(买美元)，市场美元短暂出现供
需失衡情况。〞一大型银行交易员说。
    
    他并称，今天外资在台股买超金额扩增到近百亿台币，并大举汇入带动台币劲升，进口
商则逢低捡便宜，大买美元，〞今天情况比较特殊，出口商几乎绝迹，但进口商(美元买单)
非常多，虽然外资进来也很多，但进口商手中美元部位很少，台币大升引发进口商美元买单
涌入。〞
    
    一大型外资保管行交易员指出，今天外资汇入量的确不小，〞因为台股大涨啊，外资又
进来了，但老大(央行)很有弹性，没有死守(在某一价位)，台币随之走升。〞
    
    今天台币收盘创逾半个月新高，此前收盘新高为8月18日的31.410；交易员称，台币能
否持续走升，关键仍在美国联准会(FED)官员对未来升息的说法，倘若发言偏鸽派，热钱将
持续涌入，短线台币有望再次挑战31.200价。
        
    台湾股市周二收升1%至近一个月新高，为连续第二日上涨；加权股价指数 收高1
.01%，至9,181.85点。 
    
    台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超94.20亿台币，连三个交易日买 
超共计180.01亿台币；上交易日为买超81.74亿台币。 

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较
上日尾盘进一步扩增；目前一个月美元/台币远汇 报31.250/31.300，上日收
在31.300。
    
    交易员预估，明日台币汇率区间暂看31.300-31.450。
    
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 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                       报价                                      亿美元  
 台北外汇经纪公      31.412    31.506   31.345-31.470   31.470     8.12    5.50
 司                                                                      
 元太外汇经纪公      31.414    31.504   31.350-31.474   31.460     3.85    3.27
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.120/-0.100              -0.100/-0.080
 美元/台币六个月期        -0.290/-0.250              -0.265/-0.225
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　       

 (记者 罗两莎；审校 乔艳红)

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