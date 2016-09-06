中国债市动态：现券期货均风平浪静，国开新债结果接近预期

路透上海9月6日 - 中国银行间债市周二早盘现券风平浪静，主要品种收益率波动甚微；国债期货市场上，两个主力合约也继续弱势盘整，显示目前市场依旧缺乏方向。

新债发行方面，国开行上午招标的一年和10年两期债，利率/收益率为2.13%和3.1015%，均接近此前预测均值。

华中一银行交易员表示，目前现券收益率向上向下的空间和动力都不大，因此国开新债结果接近预期，二级市场也了无新意。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1920%/3.1901%，上日为3.1925%/3.1850%。