澳新汇市：澳元因乐观数据而上涨，关注澳洲央行利率决定

澳洲统计局周二公布，第二季经季节调整经常帐赤字为155.4亿澳元。路透调查预估为赤字197.5亿澳元。第一季经常帐赤字被大幅下修。

加上公共支出更加强劲，这表明周三将发布的第二季国内生产总值(GDP)有一些上行的可能性。

澳元兑新西兰元 也走强，为连续第二天上扬。不过，澳元兑新西兰元今年至今跌幅为2.1%。

新西兰元兑美元 周二小幅上涨至0.7320美元，因市场预期周二稍晚进行的乳品拍卖价格将再次表现强劲。

新西兰银行(BNZ)外汇策略师Kymberly Martin称，澳洲央行的政策会议，可能不会给澳元或新西兰元带来太多涟漪。

澳洲央行将于0430 GMT发布声明。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价