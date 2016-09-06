台湾债市：指标10年券殖利率连两日收跌，持续消化105/11空单回补需求

* 10年券105/11发行前交易殖利率再收低

* 105/11空单最后回补日带动该券区间偏多

* 明日留意美债动向及央行是否引导隔拆利率续开低

路透台北9月6日 - 台湾10年期公债105/11 发行前交易殖利率周二连续第二日收跌。交易员指出，因今日为105/11空单最后回补日，带动该券区间偏多整理，但未引发市场追价意愿，明日留意美债动向及央行是否引导隔拆利率续开低。

他们表示，美国金融市场周一休市，未能提供台债盘势指引，而日前105/11标债利空已大致去化；至于盘前公布的台湾8月CPI年增率0.57%低于预期，也未明显牵动盘势，今日暂先反应105/11空单回补需求，令该券殖利率趋跌在0.67%下方狭幅盘整。

今日105/11殖利率收在日低0.6668%，创一周收盘低位，前波低位为8月30日的0.6648%。

〞对CPI低于预期有点无感，对央行引导隔拆利率开低在0.173%也是无感。〞一位大型证券商交易员说。

另位大型民营银行交易主管也称，尽管预期台湾降息循环已近尾声，但目前台债是反应资金潮问题，而不是9月底台湾升/降息的问题。若这波资金潮尚未退去，市场钱多却欠缺投资标的，资金浪潮可望支撑台债殖利率续处低档。

主计总处周二公布，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.57%，低于市场预期。路透调查中值为年增0.93%。

此外，台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘报0.173%，微幅突破既有波动区间下缘，上日开盘报0.176%；上日加权平均利率收在0.177%。

多数交易员认为，此为央行持续引导隔拆利率波动区间扩大，跟货币政策方向无关，对台债走势影响有限。但也有银行交易员指出，若央行引导隔拆利率持续开低，将会让9月底央行降息预期升温而利于台债区间偏多。

交易员预估，10年公债105/11殖利率明日波动区间暂看0.65-0.68%，至于五年期公债105/8 则在0.51-0.53%。

台湾股市 周二收升1.01%至9,181.85点，创近一个月新高，为连续第二日上涨。分析师表示，因市场认为美国9月升息机率不高，热钱流入令台股随亚洲股市续扬。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 105/8 -0.30 0.5205% 0.5180-0.5230% 15.0 10 105/11 -1.10 0.6668% 0.6668-0.6730% 108.5

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5 105/8 0.5205%

3 105/1 没有成交