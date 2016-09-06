台湾股市：收升1%至近一个月新高，热钱流入令台股随亚股续扬

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透台北9月6日 - 台湾股市周二收升1%至近一个月新高，为连续第二日上涨。分析师表示，因市场认为美国9月升息机率不高，热钱流入令台股随亚洲股市续扬。
台湾加权股价指数 收高1.01%，至9,181.85点，此前收盘高点为8月10日的9,200.42点；今日成交初值 为751.79亿台币，上交易日修正后为640.16亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，虽然股市弹升两天，但在大盘尚未攻克9,200点前，仍视为跌深反弹格局；且从以本地投资人参与的上柜股票表现不若上市股来看，盘势未来走向还是由外资一手掌控。
〞这盘就是看外汇与外资在期货的布局。〞他说。
简伯仪指出，外资在期货多单留仓量仍接近8万口，似乎对台股仍偏多以对，但毕竟国际情势变化多端，外资何时变脸仍属未知，后市只能边走边看。
台币兑美元 周二持续走扬。交易员指出，在外资大举抛汇及台股上涨下，早盘台币展开新一波升值攻势，盘中进一步升破31.400价位，创逾半个月盘中新高。
本地时间13:42，MSCI亚太明晟指数 涨0.6%。(完)
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