中国货币市场：资金维持宽松惟隔夜开盘续升，月初流动性供给无忧

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透北京9月6日 - 中国银行间市场周二早盘资金面仍维持宽松，惟隔夜开盘价继续上 升。交易员称，公开市场持续净回笼未影响月初资金宽松局面，大行融出积极，隔夜亦供给 充分，短期资金面无忧。 他们并表示，隔夜开盘价连续上升，其与七天期品种利差缩窄，不过从成交量上来看， 近期隔夜成交未有明显下降；在央行希望机构合理分配资金融出期限的引导下，后期尚需关 注隔夜成本上升带来的影响如何。 “今天不紧，隔夜也不紧，就是（隔夜）开盘价又上了，开盘攀升，大家出钱的价格也 会跟着升，隔夜和七天的利差越来越小了，之前滚隔夜的现在有的就改七天了。”上海一券 商交易员说。 上海一银行交易员指出，隔夜开盘价连续攀升而七天和14天利率平稳，意在贯彻央行前 期要求机构合理分配资金融出期限并降低市场杠杆水平的意图，但最终效果仍需观察。 “你看下隔夜的成交，其实每天还是很大量，...现在资金倒是很松，毕竟月初嘛，公 开市场没啥影响。”他说。 中国央行公开市场今日共进行300亿元人民币逆回购操作，其中七天期200亿元，14天期 100亿元；据此计算，单日净回笼300亿元。 路透数据显示，银行间隔夜质押式回购利率 开盘报2.05%，连续第八个交 易日上升，此前数月一直平稳在1.95%位置。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:48 今日(%) 上日(% 变动(bp ) ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0631 2.0615 +0.16 七天 2.2682 2.3007 -3.25 14天 2.4038 2.3956 +0.82 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.3000 1.5000 +80.00 七天 2.3800 2.0100 +37.00 14天 2.4800 2.5000 -2.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0800 2.0800 +0.00 七天 2.3600 2.4000 -4.00 14天 2.5200 2.5000 +2.00 Shibor 其中:隔夜 2.0770 2.0700 +0.70 七天 2.3680 2.3690 -0.10 三个月 2.7845 2.7860 -0.15 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583