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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 11:56 BJT

中国货币市场：资金维持宽松惟隔夜开盘续升，月初流动性供给无忧

路透北京9月6日 - 中国银行间市场周二早盘资金面仍维持宽松，惟隔夜开盘价继续上
升。交易员称，公开市场持续净回笼未影响月初资金宽松局面，大行融出积极，隔夜亦供给
充分，短期资金面无忧。

    他们并表示，隔夜开盘价连续上升，其与七天期品种利差缩窄，不过从成交量上来看，
近期隔夜成交未有明显下降；在央行希望机构合理分配资金融出期限的引导下，后期尚需关
注隔夜成本上升带来的影响如何。
    
    “今天不紧，隔夜也不紧，就是（隔夜）开盘价又上了，开盘攀升，大家出钱的价格也
会跟着升，隔夜和七天的利差越来越小了，之前滚隔夜的现在有的就改七天了。”上海一券
商交易员说。
    
    上海一银行交易员指出，隔夜开盘价连续攀升而七天和14天利率平稳，意在贯彻央行前
期要求机构合理分配资金融出期限并降低市场杠杆水平的意图，但最终效果仍需观察。
    
    “你看下隔夜的成交，其实每天还是很大量，...现在资金倒是很松，毕竟月初嘛，公
开市场没啥影响。”他说。
                 
    中国央行公开市场今日共进行300亿元人民币逆回购操作，其中七天期200亿元，14天期
100亿元；据此计算，单日净回笼300亿元。 
    
    路透数据显示，银行间隔夜质押式回购利率 开盘报2.05%，连续第八个交
易日上升，此前数月一直平稳在1.95%位置。
 

    以下为主要货币市场利率报价：
    
 北京时间11:48                今日(%)  上日(%  变动(bp
                                       )       )
 质押式回购加权平均利率                               
  其中:隔夜                    2.0631  2.0615    +0.16
      七天                     2.2682  2.3007    -3.25
                                               
      14天                     2.4038  2.3956    +0.82
                                               
 上海证交所质押式回购利率                             
  其中:隔夜                    2.3000  1.5000   +80.00
                                               
      七天                     2.3800  2.0100   +37.00
                                               
      14天                     2.4800  2.5000    -2.00
                                               
 回购定盘利率                                         
  其中:隔夜                    2.0800  2.0800    +0.00
                                               
      七天                     2.3600  2.4000    -4.00
                                               
      14天                     2.5200  2.5000    +2.00
                                               
 Shibor                                               
  其中:隔夜                    2.0770  2.0700    +0.70
                                               
       七天                    2.3680  2.3690    -0.10
                                               
       三个月                  2.7845  2.7860    -0.15
                                               
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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