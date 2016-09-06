中国货币市场：资金维持宽松惟隔夜开盘续升，月初流动性供给无忧

路透北京9月6日 - 中国银行间市场周二早盘资金面仍维持宽松，惟隔夜开盘价继续上 升。交易员称，公开市场持续净回笼未影响月初资金宽松局面，大行融出积极，隔夜亦供给 充分，短期资金面无忧。 他们并表示，隔夜开盘价连续上升，其与七天期品种利差缩窄，不过从成交量上来看， 近期隔夜成交未有明显下降；在央行希望机构合理分配资金融出期限的引导下，后期尚需关 注隔夜成本上升带来的影响如何。 “今天不紧，隔夜也不紧，就是（隔夜）开盘价又上了，开盘攀升，大家出钱的价格也 会跟着升，隔夜和七天的利差越来越小了，之前滚隔夜的现在有的就改七天了。”上海一券 商交易员说。 上海一银行交易员指出，隔夜开盘价连续攀升而七天和14天利率平稳，意在贯彻央行前 期要求机构合理分配资金融出期限并降低市场杠杆水平的意图，但最终效果仍需观察。 “你看下隔夜的成交，其实每天还是很大量，...现在资金倒是很松，毕竟月初嘛，公 开市场没啥影响。”他说。 中国央行公开市场今日共进行300亿元人民币逆回购操作，其中七天期200亿元，14天期 100亿元；据此计算，单日净回笼300亿元。 路透数据显示，银行间隔夜质押式回购利率 开盘报2.05%，连续第八个交 易日上升，此前数月一直平稳在1.95%位置。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:48 今日(%) 上日(% 变动(bp ) ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0631 2.0615 +0.16 七天 2.2682 2.3007 -3.25 14天 2.4038 2.3956 +0.82 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.3000 1.5000 +80.00 七天 2.3800 2.0100 +37.00 14天 2.4800 2.5000 -2.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0800 2.0800 +0.00 七天 2.3600 2.4000 -4.00 14天 2.5200 2.5000 +2.00 Shibor 其中:隔夜 2.0770 2.0700 +0.70 七天 2.3680 2.3690 -0.10 三个月 2.7845 2.7860 -0.15 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)