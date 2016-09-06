中国汇市：人民币早盘小跌创一个半月新低，G20峰会后购汇旺盛

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 购汇旺盛人民币早盘创一个半月新低
* 中间价则大幅调升近200点
* 6.68关口已破，市场试探短期新底线
路透北京9月6日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小跌并创一个半月新低，中间价则大幅调升近200点。交易员称，G20(20国集团)杭州峰会结束后市场担心监管层放手，早盘时段自营和客盘购汇均大增打压汇价，随后大行现身维稳，但6.68元关口已破。
他们并指出，尽管美元指数下跌，但由于汇价维稳已有一段时间，不足以抵消强购汇的压力。市场猜测，如果今日收盘价跌破6.68元，则可能意味着短期监管层对汇价的容忍底线进一步放宽。
“G20(峰会)结束了，大家怕央行不管了，自营有试探性的(美元)买盘，结果破了6.68之后没有大行offer，自营就慌了，买的就更多了。后来大行就出现了。”一股份行交易员称，“看今天收在什么位置吧，央妈还是要控制节奏的。”
为期两天的20国集团(G20)杭州峰会于9月5日落幕。会议公报强调，汇率的过度波动和无序调整会影响经济金融稳定，并重申此前的汇率承诺，包括将避免竞争性贬值和不以竞争性目的来盯住汇率。
北京时间11:49，人民币兑美元 即期报6.6803元，早盘一度跌至6.6877元，上日收报6.6752元，夜盘终报6.6768元。今日人民币兑美元中间价 报6.6676元，上日中间价为6.6873元。人民币兑美元即期成交额 为132.25亿美元，上日半日为101.94亿美元。
全球汇市方面，日圆兑美元周二与一个月低位仍保持一段距离，此前日本央行总裁黑田东彦并未暗示将进一步放宽政策，相反却承认央行大规模的刺激措施是有成本的。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.13%至94.54；SDR篮子指数微升至95.3，BIS篮子指数微升至95.09。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8395元, 上日尾盘为6.8395元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6905元, 上一交易日尾盘报6.6915元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6805；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583