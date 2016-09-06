中国汇市：人民币早盘小跌创一个半月新低，G20峰会后购汇旺盛

* 购汇旺盛人民币早盘创一个半月新低

* 中间价则大幅调升近200点

* 6.68关口已破，市场试探短期新底线

路透北京9月6日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小跌并创一个半月新低，中间价则大幅调升近200点。交易员称，G20(20国集团)杭州峰会结束后市场担心监管层放手，早盘时段自营和客盘购汇均大增打压汇价，随后大行现身维稳，但6.68元关口已破。

他们并指出，尽管美元指数下跌，但由于汇价维稳已有一段时间，不足以抵消强购汇的压力。市场猜测，如果今日收盘价跌破6.68元，则可能意味着短期监管层对汇价的容忍底线进一步放宽。

“G20(峰会)结束了，大家怕央行不管了，自营有试探性的(美元)买盘，结果破了6.68之后没有大行offer，自营就慌了，买的就更多了。后来大行就出现了。”一股份行交易员称，“看今天收在什么位置吧，央妈还是要控制节奏的。”

为期两天的20国集团(G20)杭州峰会于9月5日落幕。会议公报强调，汇率的过度波动和无序调整会影响经济金融稳定，并重申此前的汇率承诺，包括将避免竞争性贬值和不以竞争性目的来盯住汇率。

北京时间11:49，人民币兑美元 即期报6.6803元，早盘一度跌至6.6877元，上日收报6.6752元，夜盘终报6.6768元。今日人民币兑美元中间价 报6.6676元，上日中间价为6.6873元。人民币兑美元即期成交额 为132.25亿美元，上日半日为101.94亿美元。

全球汇市方面，日圆兑美元周二与一个月低位仍保持一段距离，此前日本央行总裁黑田东彦并未暗示将进一步放宽政策，相反却承认央行大规模的刺激措施是有成本的。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.13%至94.54；SDR篮子指数微升至95.3，BIS篮子指数微升至95.09。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8395元, 上日尾盘为6.8395元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6905元, 上一交易日尾盘报6.6915元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6805；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。