路透基点：台湾群创签署350亿台币贷款--TRLPC

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港9月6日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，液晶显示器(LCD)生产商群创光电周二签署350亿台币(11亿美元)五年期贷款。
台湾银行、彰化银行、中国信托商业银行、星展银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、台北富邦银行和台湾企银为牵头行兼簿记行。台湾银行将担任前三年的额度代理行，中国信托商业银行将担任后两年的额度代理行。
这笔贷款规模从280亿台币增至350亿台币，包括200亿台币A部分，150亿台币B1部分，200亿日圆(1.94亿美元)B2部分。B1与B2部分合计不能超过等值150亿台币。
初始贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码110个基点，并与借款人的税后净利润率挂钩：税后净利润率低于0%，加码112基点；税后净利润率为0-2.9%，加码110基点；税后净利润率为3-5.9%，加码95基点；税后净利润率为6%或更高，加码90基点。税前保底利率设为1.7%。B2部分日圆贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码95个基点。担任牵头行兼簿记行的，最高前端费为42个基点。
台币部分贷款的资金将用于为群创2015年2月份签署的685亿台币三年期贷款提供再融资，并用作营运资本。(完)
(编译 杜明霞；审校 高琦)
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