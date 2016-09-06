《汇市简讯》澳元/美元持稳，澳洲央行之前宣布维持利率不变

0434GMT - * 澳洲央行维持指标利率在1.5%不变，声明也基本没有太大变化 * 会议决定公布前澳元涨0.7%报0.7630，决议公布后呈整理走势 * 央行关注焦点在于通胀 * 澳洲下次公布通胀数据是在10月26日，即公布第三季消费者物价指 数(CPI) * 关注11月1日澳洲央行会议 * 关于汇率的言辞与之前相似，澳元上涨令经济调整变得更加复杂 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 王兴亚)