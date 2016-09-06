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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 13:07 BJT

《汇市简讯》澳元/美元持稳，澳洲央行之前宣布维持利率不变

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    * 澳洲央行维持指标利率在1.5%不变，声明也基本没有太大变化
    * 会议决定公布前澳元涨0.7%报0.7630，决议公布后呈整理走势
    * 央行关注焦点在于通胀
    * 澳洲下次公布通胀数据是在10月26日，即公布第三季消费者物价指
数(CPI)
    * 关注11月1日澳洲央行会议
    * 关于汇率的言辞与之前相似，澳元上涨令经济调整变得更加复杂
    (完)
        
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 (编译 李爽  审校 王兴亚)

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