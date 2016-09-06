全球金市：金价持稳，美联储9月升息预期降温

瑞银财富管理驻香港分析师Dominic Schnider表示，令人失望的美国非农就业数据公布后金价变动不大，反映出金市的投机性仓位分布广放，要么是通过期货仓位，要么是通过上市交易基金(ETF)。

“有关美联储--不是在9月就是在10月--行动的想法在抑制投资者买入黄金，”他说，并表示金价短期内或跌破1,300美元，阻力位在1,275。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布，基金经理人在截至8月30日当周持有231,594口美国黄金期货的净多头仓位。

周一美国逢劳工节休市，市场交投清淡。接下来的美国数据和联储官员的讲话将受到密切关注，以判断加息时点。

汇丰控股分析师James Steel在报告中写道，金价或遭遇阻力，因美国就业数据并不算太糟，而且近期联储官员的讲话基调强硬。

不过Steel表示，若油价能因沙特和俄罗斯签署合作协议而获得上涨动能，金价或将受益。

路透技术分析师王涛表示，若金价仍不能突破1,330美元的阻力位，金价或回撤到支撑位1,315美元。

现货银 触及每盎司19.57美元的逾两周高点。(完)

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