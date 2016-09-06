全球金市：金价持稳，美联储9月升息预期降温

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
瑞银财富管理驻香港分析师Dominic Schnider表示，令人失望的美国非农就业数据公布后金价变动不大，反映出金市的投机性仓位分布广放，要么是通过期货仓位，要么是通过上市交易基金(ETF)。
“有关美联储--不是在9月就是在10月--行动的想法在抑制投资者买入黄金，”他说，并表示金价短期内或跌破1,300美元，阻力位在1,275。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布，基金经理人在截至8月30日当周持有231,594口美国黄金期货的净多头仓位。
周一美国逢劳工节休市，市场交投清淡。接下来的美国数据和联储官员的讲话将受到密切关注，以判断加息时点。
汇丰控股分析师James Steel在报告中写道，金价或遭遇阻力，因美国就业数据并不算太糟，而且近期联储官员的讲话基调强硬。
不过Steel表示，若油价能因沙特和俄罗斯签署合作协议而获得上涨动能，金价或将受益。
路透技术分析师王涛表示，若金价仍不能突破1,330美元的阻力位，金价或回撤到支撑位1,315美元。
现货银 触及每盎司19.57美元的逾两周高点。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 张若琪/王洋; 审校 王兴亚/艾茂林)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583