《全球汇市》日圆在黑田东彦讲话后脱离一个月低位，澳元守住涨幅

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1146 1.1144 +0.02 +2.63 1.0860 美元/日圆 103.63 103.42 +0.20 -13.86 120.30 欧元/日圆 115.52 115.29 +0.20 -11.46 130.47 美元/瑞郎 0.9803 0.9795 +0.08 -2.15 1.0018 英镑/美元 1.3318 1.3300 +0.14 -9.63 1.4738 美元/加元 1.2919 1.2925 -0.05 -6.65 1.3839 美元/离岸人民币 6.6890 6.6910 -0.03 +1.84 6.5680 澳元/美元 0.7625 0.7578 +0.62 +4.81 0.7275 新西兰元/美元 0.7319 0.7303 +0.22 +7.24 0.6825 澳元/日圆 79.000 78.370 +0.80 -9.84 87.620 新西兰元/日圆 75.860 75.430 +0.57 -7.47 81.980 英镑/日圆 138.04 137.58 +0.33 -22.11 177.22 澳元/新西兰元 1.0412 1.0371 +0.40 -2.36 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 艾茂林/王颖/张若琪/郑茵/张涛)