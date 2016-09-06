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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 13:26 BJT

《全球汇市》日圆在黑田东彦讲话后脱离一个月低位，澳元守住涨幅

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1146  1.1144  +0.02  +2.63  1.0860
    美元/日圆            103.63  103.42  +0.20 -13.86  120.30
    欧元/日圆         115.52  115.29  +0.20 -11.46  130.47
    美元/瑞郎            0.9803  0.9795  +0.08  -2.15  1.0018
    英镑/美元            1.3318  1.3300  +0.14  -9.63  1.4738
    美元/加元            1.2919  1.2925  -0.05  -6.65  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6890  6.6910  -0.03  +1.84  6.5680
    澳元/美元            0.7625  0.7578  +0.62  +4.81  0.7275
    新西兰元/美元        0.7319  0.7303  +0.22  +7.24  0.6825
    澳元/日圆         79.000  78.370  +0.80  -9.84  87.620
    新西兰元/日圆     75.860  75.430  +0.57  -7.47  81.980
    英镑/日圆         138.04  137.58  +0.33 -22.11  177.22
    澳元/新西兰元     1.0412  1.0371  +0.40  -2.36  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 艾茂林/王颖/张若琪/郑茵/张涛)

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