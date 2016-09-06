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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 13:50 BJT

日本债市：公债价格脱离低位，此前30年期日债标售吸引稳健需求

当日涨跌   上日
                                    最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.185%     +1.0   -0.195%
    五年期公债        -0.145%     +1.5   -0.160%
    10年期公债       -0.015%     +1.0   -0.025%
    20年期公债        0.415%     +1.0    0.405%
    30年期公债        0.510%     -1.0    0.520%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.14    -0.04    151.18
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪/王洋/艾茂林; 审校 王颖/艾茂林/郑茵)

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