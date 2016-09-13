香港基金：摩根资产管理推出中国入息基金，因高收益投资策略方兴未艾

路透香港9月13日 - 摩根大通 的香港资产管理业务分支周二宣布推出一支中国入息基金，以捕捉在岸及离岸股债市场机会，因高收益投资策略方兴未艾。

摩根资产管理基金经理梁碧娴在记者会上指出，过去数年高收益策略在全球市场表现突出，但投资者众，在中国市场却是方兴未艾，尤其是中国增速开始减慢，令高收益策略更具效率。

“投资者过去追求成长，现在追求投资组合更多元化，加上中国公司开始醒觉派息是回报小股东的方法，愈来愈多公司派息或提高派息，增加我们作为由下而上选股之基金经理的投资选择。”她说。

她并称，“这种结构性改变将维持一段较长时间。数据显示，在岸及离岸的较高收益股票均于过去一年开始跑赢大市。”

新基金透过投资在岸股票、离岸股票（港元）、在岸债券、离岸人民币（CNH）债券及美元债券，以捕捉中国市场的广阔收益机遇，投资比例基本为60%股票及40%债券，拟每月派息，全年分派目标为4%。

梁碧娴称，高收益股票波动性与大市方向一致，但波幅较窄，故上述的投资策略可望起到提高中长期总回报及降低波动性的作用。

她指出，经过此前的减息降准后，预期中国的货币政策将偏向平稳，财政政策相对较多看点。利率下行对国内居民的财产分配影响较大，过去1-2年资金主要流入房地产和理财产品，但随着当局对理财产品规范化，客户的机会成本降低，股市比起其他财务性资产仍处于历史低位，故更具吸引力。

摩根资产管理认为，中国经济增速已调整至较低水平，预期宏观环境相对稳定，当局很可能会继续推出经济刺激措施，以提供短期支持。有效利率处于“零”水平，料将为产生收益的资产带来支持。

此外，固定收益范畴亦提供吸引的机会。全球有70%国债孳息率已经低于1%，中国政府10年期债券目前孳息率则达2.8%。而且，在岸和离岸市场在收益和存续期方面都带来丰富机遇。