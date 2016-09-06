新兴汇市：获利了结打压多数亚币，泰铢触及近一个月低位

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 103.56 103.45 -0.11 +16.16 120.30 坡元 1.3573 1.3571 -0.01 +4.44 1.4175 台币 31.403 31.506 +0.33 +5.30 33.066 韩元 1103.06 1105.10 +0.18 +6.52 1174.95 泰铢 34.75 34.70 -0.14 +3.65 36.02 菲律宾披索 46.56 46.52 -0.09 +0.73 46.90 印尼卢比 13145.00 13150.00 +0.04 +4.87 13785.00 印度卢比 66.55 66.82 +0.41 -0.60 66.15 马币 4.0770 4.0670 -0.25 +5.22 4.2900 人民币 6.6802 6.6768 -0.05 -2.82 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪/李春喜/刘秀红；审校 于春红/王颖/蔡美珍)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583