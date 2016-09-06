新兴汇市：获利了结打压多数亚币，泰铢触及近一个月低位

亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 103.56 103.45 -0.11 +16.16 120.30 坡元 1.3573 1.3571 -0.01 +4.44 1.4175 台币 31.403 31.506 +0.33 +5.30 33.066 韩元 1103.06 1105.10 +0.18 +6.52 1174.95 泰铢 34.75 34.70 -0.14 +3.65 36.02 菲律宾披索 46.56 46.52 -0.09 +0.73 46.90 印尼卢比 13145.00 13150.00 +0.04 +4.87 13785.00 印度卢比 66.55 66.82 +0.41 -0.60 66.15 马币 4.0770 4.0670 -0.25 +5.22 4.2900 人民币 6.6802 6.6768 -0.05 -2.82 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪/李春喜/刘秀红；审校 于春红/王颖/蔡美珍)