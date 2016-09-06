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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 14:08 BJT

新兴汇市：获利了结打压多数亚币，泰铢触及近一个月低位

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            103.56    103.45   -0.11  +16.16    120.30
    坡元            1.3573    1.3571   -0.01   +4.44    1.4175
    台币          31.403    31.506   +0.33   +5.30    33.066
    韩元           1103.06   1105.10   +0.18   +6.52   1174.95
    泰铢             34.75     34.70   -0.14   +3.65     36.02
    菲律宾披索       46.56     46.52   -0.09   +0.73     46.90
    印尼卢比      13145.00  13150.00   +0.04   +4.87  13785.00
    印度卢比       66.55     66.82   +0.41   -0.60     66.15
    马币            4.0770    4.0670   -0.25   +5.22    4.2900
    人民币          6.6802    6.6768   -0.05   -2.82    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 张若琪/李春喜/刘秀红；审校 于春红/王颖/蔡美珍)

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