全球金属：日本铝买家转投现货，将减少合约采购量

日本合约升水在10-12月料触及七年低点，因主要生产商的报价为每吨80-82美元，较前季下跌9-14%。然而消息人士透露，买家还希望价格更低，目前报出的价格仅略高于70美元，因现货升水也走软至70美元左右。

上述升水价格是以伦敦金属交易所(LME)现货价格为基准。

主要的日本买家包括丸红 和三菱商事 等贸易公司，也有UACJ 和神户制钢 等金属加工企业。

但一家生产商警告称，“没有了年度协议，一旦供应变得紧张，买家或许买不到他们所需要的数量。”

一家与日本进行交易的新加坡贸易公司称，该国可能逐步增加现货购买，不过一开始只在现货市场买入有限数量。

与此同时，一些买家表示可能会按照现货升水指标来压低年度合同的价格，因而没必要沿用数十年来一直采用的季度议价制度。

不过多数供应方和买方还是认为，这样的转变或许比较困难，因为很难找到一个指标能够精确反映日本市场的情况。

日本买家和全球生产商将于11月开始2017年供货合同的协商。(完)