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市场报道 | 2016年 9月 6日 星期二 14:29 BJT

瑞士数据：第二季GDP增速创2015年1月央行弃守瑞郎上限以来最快

GDP较上年同期增长2%，增幅是市场预期的两倍多。

“外贸和政府消费为GDP带来了正面贡献，”瑞士联邦经济总局在声明中称。

瑞士负利率以及瑞士央行精微的市场干预，令瑞郎兑欧元持稳在1.09瑞郎左右。

这对出口商而言是可忍受的水平。

瑞士机械和电子工程企业第二季新订单增长18.5%，这一受强势瑞郎冲击的行业看到了复苏希望。(完)

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