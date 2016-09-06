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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 14:32 BJT

日本股市：在防御类股推动下收高，创业板吸引买兴

JPX-日经400指数 上涨0.6%至12,160.56点。

与此同时，创业板 上扬1.0%至939.58点，创8月16日以来最高收位。(完)

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