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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 14:31 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：澳洲形势乐观，央行维持利率不变

0616 GMT

* 澳元/美元上涨0.57%，新西兰元/美元上涨0.36%，美元/加元下滑0.15%，美元/日圆小升0.18%

* 英镑/美元上涨0.14%，美元/人民币微升0.07%，美元/印度卢比下跌0.43%，美元/泰铢微涨0.04%

* 日股日经指数上涨0.26%，中国沪综指上涨0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上升0.63%，美国原油期货升2.03%，美国10年期公债收益率报1.6144%

* 澳洲央行周二维持利率不变

* 欧洲开盘技术图：r.reuters.com/dec27t

(编译 高琦 审校 于春红)

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