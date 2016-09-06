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市场报道 | 2016年 9月 6日 星期二 14:56 BJT

企业并购：通用电气向瑞典3D打印公司Arcam发出6.85亿美元的收购要约

路透斯德哥尔摩9月6日 - 通用电气 旗下的瑞典业务部门周二向瑞典Arcam 发出6.85亿美元的收购要约，以扩展其3D打印业务。

GE Sweden Holdings AB周二表示，已经向Arcam提出每股285克朗的收购报价，公司整体估价为58.6亿瑞典克朗（6.846亿美元）。

该收购报价较Arcam周一收盘价有约53%的溢价。

通用电气航空是Arcam的最大客户之一。

此外，通用电气的德国业务分支则针对Arcam的德国竞争对手SLM Solutions 也发出收购要约。（完）

(编译 高琦 审校 艾茂林)

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