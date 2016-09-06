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市场报道 | 2016年 9月 6日 星期二 15:04 BJT

《汇市简讯》欧元/美元未能站上基准线和转换线，令汇价承压

0648 GMT

* 欧元/美元上周五跳涨，但日线未能收在转换线和基准线的上方

* 周五蜡烛图形成的长上影线继续令欧元/美元汇率承压

* 前景依然混沌不明，日线云区横跨在1.1093-1.1171

* 我们继续在1.1165做空，以待跌向1.0965，我们的停止单设在1.1265

* 技术图：tmsnrt.rs/2c7dCq8

(编译 高琦 审校 张涛)

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