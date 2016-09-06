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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 15:02 BJT

《汇市简讯》澳元/美元测试76.4%回档位0.7644，停止单面临威胁

0657 GMT

* 澳元/美元在触及0.7638（亚洲盘高点）后，测试0.7644

* 0.7644是0.7692（8月26日高点）到0.7490（8月31日低点）的76.4%回档位

* 停止单设在0.7645上方

* 澳洲央行今日维持指标利率在1.50%不变

* 澳洲第二季经常帐赤字小于预期

(编译 高琦 审校 于春红)

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