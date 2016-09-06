国际油市：油价延续涨势，此前俄罗斯与沙特签署稳定油市的协议

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示，俄罗斯和沙特正朝向发展战略性能源合作关系，而高度的互信将让他们得以应对全球挑战。

石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯等非OPEC产油国，将在9月稍晚于阿尔及利亚举行非正式会谈。

“这两国间的合作可以理解，”冈藤商事的分析师Kaname Gokon说。“但一旦石油产出减少，其他产油国将获益。问题仍然在于，他们的减产是否能持续一段时间。”

一些OPEC成员国已呼吁实施冻产来抑制供应过剩，俄罗斯能源部长诺瓦克表示，阿尔及利亚会议上也可能讨论削减产量问题。(完)

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