中国企业：中国联合石化和东明石化签署每年800万桶的原油供应协议

路透新加坡9月6日 - 中国联合石化和中国最大的独立炼油厂东明石化集团周二表示，联合石化已与东明石化旗下一家贸易子公司签署一项原油供应框架协议。

根据该协议，联合石化最初将每年向Pacific Commerce供应800万桶原油。

公司高管称，该协议将利用联合石化的全球贸易系统为Pacific Commerce供应原油。除了东明石化，Pacific Commerce还代中国其他独立炼油厂购买原油。