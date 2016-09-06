中国企业：中国联合石化和东明石化签署每年800万桶的原油供应协议

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透新加坡9月6日 - 中国联合石化和中国最大的独立炼油厂东明石化集团周二表示，联合石化已与东明石化旗下一家贸易子公司签署一项原油供应框架协议。
根据该协议，联合石化最初将每年向Pacific Commerce供应800万桶原油。
公司高管称，该协议将利用联合石化的全球贸易系统为Pacific Commerce供应原油。除了东明石化，Pacific Commerce还代中国其他独立炼油厂购买原油。
“随着国有企业日益适应像我们这样民营企业的成长，该协议代表了着未来发展的方向，”东明石化副总裁张留成在协议签署仪式上说。(完) (编译 汪红英；审校 屈桂娟)
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