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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 15:19 BJT

《汇市简讯》美元/日圆回升走势继续受到云区的压制

0710 GMT

* 美元/日圆近期反弹走势周五在104.32止步，因日线云区继续令汇价承压

* 在103.90做空，押注云区(103.91-105.23)将令涨势受限

* 多头需要日线再度收在103.52上方，才能推动现汇站上云区

* 103.52是107.49-99.55跌势的50%回档位

* 技术图：tmsnrt.rs/2c7ew60

(编译 高琦 审校 艾茂林)

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