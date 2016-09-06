欧洲金融：资产管理公司、银行及Turquoise平台合作发展黑池交易

路透伦敦9月6日 - 由多家资产管理公司及银行组成的金控集团Plato Partnership，透过与伦敦证券交易所集团 旗下交易平台Turquoise建立合作关系，希望降低“黑池”交易成本。

“黑池”交易是一种匿名撮合的钜额交易，只有在交易完成后才会揭露讯息。由于监管机构希望提高交易透明度，黑池交易已引起监管当局严密关注。

Plato的成员涵盖花旗集团、高盛、安盛投资管理、及富兰克林坦伯顿等业者。Plato表示，已与Turquoise共同签署合作协议。

Turquoise由伦敦证交所集团持股51%，提供欧洲19个国家的泛欧股票交易。Turquoise的其余股权由12家投资银行持有，其中数家也是Plato的成员。

“Plato的主要目标仍是降低交易成本，简化市场结构及为最终投资者扮演支持角色，”Plato周二发表声明称。

Plato与Turquoise的协议未涉及任何股权。投资领域(buyside)业者将协助发展Turquoise的黑池交易服务。

主要焦点在于Turquoise的“中价非显示委托簿(Midpoint Dark Order Book)”，这套系统处理价值超过25万欧元的交易，将改名为“Turquoise Plato”。

2018年1月起欧盟将对黑池交易实施新限制，但类似上述的钜额交易将享受豁免。

Plato指出，这项新合作是首次结合buyside、sellside及交易平台三方。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)