欧洲汇市：英镑兑美元涨至近七周高位，因英国经济数据强劲

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
英镑兑美元 涨0.3%至1.3345美元，距离周一创下的7月中以来最高位1.3376不远。欧元兑英镑跌0.25%至0.8354英镑，为8月初以来最低。英镑指数 接近7月中以来高位。
“轧空操作可能推动英镑再上涨一点，但很多投资者会将此视为卖出良机--若勉力升破1.35美元将令人感到意外，在那以后会再次回落，”道富环球投资管理(SSgA)的欧洲、中东和非洲(EMEA)外汇部门主管James Binny说。
“以长期估值指标来衡量，英镑略为便宜，但英镑还要等上一段时间才能受此影响再度上涨，今年是不太可能了。”
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，上周芝加哥商业交易所(CME)英镑净空仓出现九周以来的首次下降。汇市投机者减持了英镑空仓，因为越来越多的经济报告显示，英国经济挺过了6月公投退欧的风暴，并未受到什么重大冲击。
摩根士丹利调升其对英国经济增长的预估，此前一连串经济数据表现优于预估，包括零售销售与制造业调查；摩根士丹利并表示，目前预期英国将能避免今年下半年出现技术性衰退。 (完)
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全部现汇报价 (编译 于春红/艾茂林; 审校 张涛/李春喜)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍