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市场报道 | 2016年 9月 6日 星期二 15:48 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元涨至近七周高位，因英国经济数据强劲

英镑兑美元 涨0.3%至1.3345美元，距离周一创下的7月中以来最高位1.3376不远。欧元兑英镑跌0.25%至0.8354英镑，为8月初以来最低。英镑指数 接近7月中以来高位。

“轧空操作可能推动英镑再上涨一点，但很多投资者会将此视为卖出良机--若勉力升破1.35美元将令人感到意外，在那以后会再次回落，”道富环球投资管理(SSgA)的欧洲、中东和非洲(EMEA)外汇部门主管James Binny说。

“以长期估值指标来衡量，英镑略为便宜，但英镑还要等上一段时间才能受此影响再度上涨，今年是不太可能了。”

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，上周芝加哥商业交易所(CME)英镑净空仓出现九周以来的首次下降。汇市投机者减持了英镑空仓，因为越来越多的经济报告显示，英国经济挺过了6月公投退欧的风暴，并未受到什么重大冲击。

摩根士丹利调升其对英国经济增长的预估，此前一连串经济数据表现优于预估，包括零售销售与制造业调查；摩根士丹利并表示，目前预期英国将能避免今年下半年出现技术性衰退。 (完)

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