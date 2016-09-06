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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 15:58 BJT

金属期市：伦敦期铜维持在两个月低位上方，尽管库存上升

“虽然近期由宏观面拉动的基本金属涨势打断了熊市，但我们从基本面角度看仍预计铜价在未来几个季度下跌，”摩根大通在报告中表示。

摩根大通预计，第三季铜价料平均为每吨4,400美元。

0701GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.2%至每吨4,635美元，上日收盘基本持平。伦敦期铜持于支撑位4,600美元上方，该水准是上周触及的九周低点。

最新数据显示，LME铜库存大增10,025吨至328,525吨，为近一年来最高，8月中至今增加了60%。

上海期交所期铜 基本持平，报每吨36,570元人民币。

沪镍 上涨0.8%，LME期镍 涨0.7%。

受获利了结打压，上海其他金属普遍下跌，近期表现出色的沪锌 和沪锡 收低约0.7%。(完)

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(编译 刘秀红/王兴亚；审校 艾茂林/孙茉莉)

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