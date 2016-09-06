《全球汇市》澳元上涨，澳洲央行对本币强势表现未发声

随着交易商及投资者寻找将主导未来一两个月的汇市的货币交易，在美国年底前升息机率不明朗的情况下 ，日圆上涨压力继续存在。 日本央行总裁黑田东彦在周一的讲话中暗示，准备好进一步扩大本已庞大的刺激计划，但他并未提供任何 有关下一次会议上积极宽松政策可能性的明确暗示。日本央行下次将在9月20-21日举行会议。 此外，许多分析师注意到这是黑田首度承认刺激计划是有代价的，即使他否认日本央行刺激举措正达到极 限的看法。 “对于那些一直相信只强调宽松益处的黑田东彦的人士来说，这次演说是令人失望的，”SMBC日兴证券资 深策略师Makoto Noji表示。 “可以确定的是，由于黑田大力宣扬刺激措施的益处，他不太可能改变政策框架。不过许多市场参与者可 能觉得未来刺激的代价可能高于其利益，”他表示。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1158 1.1144 +0.13 +2.74 1.0860 美元/日圆 103.31 103.42 -0.11 -14.12 120.30 欧元/日圆 115.30 115.29 +0.01 -11.63 130.47 美元/瑞郎 0.9801 0.9795 +0.06 -2.17 1.0018 英镑/美元 1.3335 1.3300 +0.26 -9.52 1.4738 美元/加元 1.2904 1.2925 -0.16 -6.76 1.3839 美元/离岸人民币 6.6894 6.6910 -0.02 +1.85 6.5680 澳元/美元 0.7645 0.7578 +0.88 +5.09 0.7275 新西兰元/美元 0.7342 0.7303 +0.53 +7.58 0.6825 欧元/瑞郎 1.0938 1.0924 +0.13 +0.48 1.0886 欧元/英镑 0.8366 0.8374 -0.10 +13.56 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.5342 9.5505 -0.17 +3.97 9.1705 美元/挪威克朗 8.2536 8.2976 -0.53 -6.63 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王洋/艾茂林/刘秀红；审校 高琦/王兴亚/李春喜)