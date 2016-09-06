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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 16:14 BJT

《全球汇市》澳元上涨，澳洲央行对本币强势表现未发声

随着交易商及投资者寻找将主导未来一两个月的汇市的货币交易，在美国年底前升息机率不明朗的情况下
，日圆上涨压力继续存在。 
    
    日本央行总裁黑田东彦在周一的讲话中暗示，准备好进一步扩大本已庞大的刺激计划，但他并未提供任何
有关下一次会议上积极宽松政策可能性的明确暗示。日本央行下次将在9月20-21日举行会议。 
    
    此外，许多分析师注意到这是黑田首度承认刺激计划是有代价的，即使他否认日本央行刺激举措正达到极
限的看法。
    
    “对于那些一直相信只强调宽松益处的黑田东彦的人士来说，这次演说是令人失望的，”SMBC日兴证券资
深策略师Makoto Noji表示。
    
    “可以确定的是，由于黑田大力宣扬刺激措施的益处，他不太可能改变政策框架。不过许多市场参与者可
能觉得未来刺激的代价可能高于其利益，”他表示。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1158  1.1144  +0.13  +2.74  1.0860
    美元/日圆            103.31  103.42  -0.11 -14.12  120.30
    欧元/日圆         115.30  115.29  +0.01 -11.63  130.47
    美元/瑞郎            0.9801  0.9795  +0.06  -2.17  1.0018
    英镑/美元            1.3335  1.3300  +0.26  -9.52  1.4738
    美元/加元            1.2904  1.2925  -0.16  -6.76  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6894  6.6910  -0.02  +1.85  6.5680
    澳元/美元            0.7645  0.7578  +0.88  +5.09  0.7275
    新西兰元/美元        0.7342  0.7303  +0.53  +7.58  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0938  1.0924  +0.13  +0.48  1.0886
    欧元/英镑         0.8366  0.8374  -0.10 +13.56  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.5342  9.5505  -0.17  +3.97  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2536  8.2976  -0.53  -6.63  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王洋/艾茂林/刘秀红；审校 高琦/王兴亚/李春喜)

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