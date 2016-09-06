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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 16:17 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月6日

路透9月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间1
6:14时，1港元=0.86139人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢
价为20.26%，低于上交易日收盘的21.64%。
    
   公司名       A股代码      H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                       4.46            5.05         1.03
 建设银行                                       5.30            6.07         1.01
 中国银行                                       3.46            3.70         1.09
 农业银行                                       3.20            3.36         1.11
 招商银行                                      18.51           20.15         1.07
 中信银行                                       6.27            5.22         1.39
 交通银行                                       5.73            6.27         1.06
 民生银行                                       9.32            8.53         1.27
 中国人寿                                      21.82           19.36         1.31
 中国平安                                      35.14           42.35         0.96
 中国太保                                      28.39           28.85         1.14
 中信证券                                      16.84           17.88         1.09
 新华人寿                                      43.18           32.20         1.56
 海通证券                                      15.81           14.02         1.31
 华能国际                                       7.28            4.98         1.70
 大唐发电                                       3.94            2.15         2.13
 华电国际                                       5.19            3.59         1.68
 中煤能源                                       5.68            3.95         1.67
 中国神华                                      15.12           14.76         1.19
 中国石油                                       7.49            5.24         1.66
 兖州煤业                                      12.52            4.84         3.00
 中国石化                                       5.00            5.70         1.02
 上海石化                                       6.10            4.01         1.77
 中海油服                                      12.25            6.33         2.25
 仪征化纤                                       3.88            1.54         2.92
 中国铝业                                       3.94            2.94         1.56
 江西铜业                                      14.62            9.29         1.83
 洛阳钼业                                       4.02            1.78         2.62
 紫金矿业                                       3.36            2.67         1.46
 马钢股份                                       2.89            1.90         1.77
 鞍钢股份                                       4.57            4.11         1.29
 重庆钢铁                                       2.52            2.32         1.26
 海螺水泥                                      17.39           22.95         0.88
 洛阳玻璃                                      25.71            4.72         6.32
 京城机电                                      10.35            3.24         3.71
 中联重科                                       4.39            2.89         1.76
 金隅股份                                       4.27            3.09         1.60
 中国国航                                       7.49            5.89         1.48
 东方航空                                       6.51            4.10         1.84
 南方航空                                       7.30            4.74         1.79
 中国远洋                                       5.22            2.87         2.11
 中海集运                                       4.07            1.73         2.73
 中集集团                                      14.27            9.75         1.70
 中海发展                                       6.58            4.43         1.72
 宁沪高速                                       9.00           11.16         0.94
 深高速                                         8.55            8.18         1.21
 成渝高速                                       4.82            3.03         1.85
 皖通高速                                      13.46            6.57         2.38
 广深铁路                                       4.25            4.21         1.17
 中国南车                                       9.30            7.20         1.50
 中国交建                                      11.66            8.59         1.58
 中国铁建                                       9.33            9.31         1.16
 中国中铁                                       7.57            5.71         1.54
 长城汽车                                      10.59            8.23         1.49
 比亚迪                                        59.51           56.15         1.23
 广汽集团                                      22.69           11.28         2.34
 青岛啤酒                                      30.75           29.50         1.21
 白云山                                        25.65           20.45         1.46
 新华制药                                      12.85            5.89         2.53
 海信科龙                                      11.03            5.41         2.37
 南京熊猫                                      15.51            6.51         2.77
 晨鸣纸业                                       9.17            7.47         1.43
 上海医药                                      20.84           22.00         1.10
 中兴通讯                                      14.94           11.30         1.53
 东方电气                                       9.86            6.26         1.83
 潍柴动力                                       9.08           10.56         1.00
 东北电气                                       6.75            2.86         2.74
 广船国际                                      29.43           12.28         2.78
 昆明机床                                       7.21            2.50         3.35
 一拖股份                                      10.52            4.37         2.79
 北辰实业                                       4.30            2.64         1.89
 创业环保                                       8.17            4.49         2.11
 中国中冶                                       4.27            2.66         1.86
 金风科技                                      16.45           12.10         1.58
 丽珠                                          52.43           43.65         1.39
 万科                                          23.32           20.20         1.34
 郑煤机                                         5.92            3.43         2.00
 大连港                                         2.53            1.49         1.97
 山东墨龙                                      10.35            3.40         3.53
 浙江世宝                                      40.15           10.80         4.32
 复星医药                                      23.47           24.00         1.14
 光大银行                                       3.90            3.79         1.19
 东江环保                                      19.80           13.36         1.72
 上海电气                                       8.42            3.63         2.69
 广发证券                                      16.92           17.32         1.13
 华泰证券                                      20.01           17.32         1.34
 东方证券                                      16.65            8.24         2.35
 光大证券                                      17.02           12.64         1.56
             
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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