更新版 1-中国汇市：人民币放量收创一个半月新低，G20峰会后购汇旺盛

* 购汇旺盛人民币放量收创一个半月新低

* 中间价则大幅调升近200点

* 6.68关口已破，市场试探短期新底线

* 短期监管层对汇价波动容忍度上升 (新增评论和收盘报价)

路透北京9月6日 - 人民币兑美元即期 周二放量收创一个半月新低，中间价则大幅调升近200点至逾一周高点。交易员称，G20(20国集团)杭州峰会结束后市场担心监管层放手，自营和客盘购汇均大增打压汇价，随后大行现身维稳，后市人民币料续温和下跌。

他们并指出，尽管美元指数下跌，但由于汇价维稳已有一段时间，不足以抵消强购汇的压力；今日收盘价跌破6.68元，市场猜测这或意味短期监管层对汇价波动容忍底线进一步放宽，但整体跌势料仍可控。

“会（G20峰会）开完了，早上冲了一波，但央妈很快就出来压了，我觉得人民币还是会双向波动，然后慢慢贬，不可能一下子贬得太快，（央行）会控制节奏的。”一外资行交易员表示。

一股份行交易员也指出，今早自营有试探性的美元买盘，盘中汇价跌破6.68元之后购汇冲动快速上升。

为期两天的20国集团(G20)杭州峰会于9月5日落幕。会议公报强调，汇率的过度波动和无序调整会影响经济金融稳定，并重申此前的汇率承诺，包括将避免竞争性贬值和不以竞争性目的来盯住汇率。

全球汇市方面，欧美投资者已纷纷结束夏季假期返回市场，澳元是周二主要货币中表现最强劲的币种。在澳洲央行几乎未提及1月以来本币累计攀升10%之后，澳元跳升近1%。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.13%至94.54；SDR篮子指数微升至95.3，BIS篮子指数微升至95.09。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6803 6.6752 -0.08%

中间价 6.6676 6.6873 0.30%

成交额 246.59亿美元 190.08亿美元

日内波动幅度(pips) 109 日低6.6877 日高6.6768

今年以来升贬幅度 -2.79%

2005年汇改以来升贬幅度 23.89%

一年期美元/人民币掉期 820

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6907 6.6915

一年期NDF 6.836 6.8395

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.6804；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。