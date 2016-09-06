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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 16:28 BJT

中国新债：青岛定向发行46.2亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海9月6日 - 中国青岛市财政局周二公告，当日采用定向承销方式发行了总额46.2亿元人民币的一般和专项地方债，含三、五、七和10年期品种，利率较下限（国债5日均值）上浮幅度均为15%。

以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp 上浮幅度(%)

) ) ) 一般债券 0.51 3 2.79 2.42 37 15

1.53 5 2.95 2.57 38 15

1.53 7 3.21 2.79 42 15

1.53 10 3.16 2.75 41 15 小计 5.1 专项债券 20.55 5 2.95 2.57 38 15

8.22 7 3.21 2.79 42 15

12.33 10 3.16 2.75 41 15 小计 41.1 总计 46.2

财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

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here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

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