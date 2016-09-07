台湾货币市场：9月7日及本提存期资金预期变化一览表

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透台北9月7日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期1,296.5亿台币。 --彰化银行发放现金股利29.6亿台币、统一超74.85亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --财政部发行105甲11期公债，金额300亿台币，天期是10年期。 --Santander International Products, PLC 发行30年期美元计价债券，金额2.5亿美元。 -------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)6,364.8亿台币。 09/08 1,588.5亿台币 09/09 2,689亿台币 09/12 3,079.5亿台币 09/13 4,317.8亿台币 09/14 2,017亿台币 09/15 2,527亿台币 09/16 1,616亿台币 09/19 2,469.5亿台币 09/20 2,756.5亿台币 09/21 3,974亿台币 09/22 3,227亿台币 09/23 1,620亿台币 09/26 3,445.5亿台币 09/27 1,619亿台币 09/28 2,322.5亿台币 09/29 1,410亿台币 09/30 511.5亿台币 10/03 5,174.5亿台币 --公债还本与付息共997.9875亿台币。 9/8 95甲6期本金 850亿台币 9/8 95甲6期10息 15.9375亿台币 9/9 98甲6期7息 11亿台币 9/11 90乙1期15息 14.8亿台币 9/11 104甲12期1息 10.6875亿台币 9/18 102甲10期3息 13.125亿台币 9/21 96甲6期9息 15.4375亿台币 9/21 99甲8期6息 9亿台币 9/24 97甲6期8息 17亿台币 9/24 101甲9期4息 8.4375亿台币 9/26 103甲13期2息 17.0625亿台币 9/30 100甲9期5息 8.75亿台币 10/2 103甲14期2息 6.75亿台币 --上市大型公司现金股利发放时程： 9/08：大立光85.18亿台币。 9/09：统一113.64亿台币、日月光124.77亿台币、华南金62.41亿台币。 9/14：合库金33.22亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --9/8：汇丰控股公司发行美元债，金额20亿美元。 --9/9：高盛国际(The Goldman Sachs International)发行美元计价公司债，金额为0.8亿美元。 --9/19:中央银行发行两年期定存单，金额300亿台币，14日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 罗两莎)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583