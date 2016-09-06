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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 17:26 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶止住三连涨，因投资者了结获利

利多的一面，油价周二继续上涨，此前俄罗斯和沙特同意进行合作以稳定油市，但由于缺乏抑制产出的立即行动，油价涨幅受限。

1月沪胶 攀升35元人民币，收报每吨12,580元。

新加坡10月期胶 最新报每公斤129.8美分，跌1.1美分。

TOCOM期胶自5月底以来一直限于145-165日圆窄幅区间波动，交投乏善可陈。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/孙茉莉; 审校 于春红/王兴亚)

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