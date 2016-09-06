香港个股：嘉里建设放弃向南潮控股收购清水湾电视城物业

路透香港9月6日 - 香港地产商--嘉里建设 周二宣布，由于有买家提出以更高出价向同系南潮控股 收购西贡清水湾电视城物业，因此公司决定终止相关收购。

嘉里建设上月宣布与前称南华早报的南潮控股订立买卖协议，拟以9.3亿港元向后者收购清水湾电视城物业；南潮控股同时可在询价期间向任何第三方招揽出售该项目，但嘉理建设有权提出匹配第三方买方所作出的更高收购价。

嘉里建设表示，在上周五询价期届满后，南潮控股从第三方所得的最高收购价为9.9亿港元，公司经审慎考虑后，决定不匹配该高收购价，根据买卖协议条款，交易同日即时终止。

公司原计划在收购后将电视城物业重新发展为住宅项目。

嘉里建设及南潮控股原来同为嘉里集团旗下。南潮控股上月中宣布，嘉里集团拟以11.63亿港元作价，出售公司74.19%已发行股份予长城环亚国际投资，后者并将提出全面收购要约。长城环亚属中国四大国有不良资产管理公司之一的长城资产。（完）

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