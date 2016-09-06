香港个股：中州证券香港子公司拟增资至合共约10亿港元，加快发展步伐

路透香港9月6日 - 中国中型券商--中州证券（国内称中原证券） 周二称，其香港子公司拟增资至合共约10亿港元，加快发展步伐。

中州证券于联交所的声明称，旗下中州国际金融控股有限公司已经获得相关的香港业务牌照，公司将投放更多资源发展孖展、股权质押、可换股债券、资产管理、自营投资及投资银行等业务，推进境外业务集团的改革步伐。

该公司并称，“本集团拟在中州国际金控下，以其现有业务为基础设立未来独立融资主体以作引进新投资者或上市平台之用，并拟透过融资计划预增加注册资金至合共约10亿港元，加快发展步伐。”

中州国际金控已经获得香港证监会发出第1、4、6及9号牌照，可提供证券交易、就证券提供意见、就机构融资提供意见及提供资产管理的业务。

另外，中州证券称，拟将其国内子公司中州汇联互联网金融服务（深圳）有限公司迁址至河南省郑州市，并升级改造成为小额贷款公司，并拟透过融资计划预增加注册资金至合共约10亿元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)