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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 17:50 BJT

更新版 1-台湾货币市场：拆款利率大致平稳，部分银行弹性操作收紧短期拆出

* 拆款市场平稳，部分银行弹性操作
    * 短票市场成交持稳
    * 债券附买回市况平平

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北9月6日 - 台湾银行间拆款利率周二大致持稳。资金调度人士指出，银行间资
金尚且平稳，虽有部分银行对短期资金拆出稍有缩手，但目前为止影响仍微。
    
    交易人士指出，可能因为季底因素短期资金稍少，大型银行对短钱略收紧，不过民营银
行或是外商银仍有资金可以替代上来。目前仍在提存期初，估计要到中秋节过后，银行承做
跨季资金的水位才会逐渐拉高。
    
    〞外商银钱也还不少，期初嘛，市场很宽松。〞一位民营商银交易员说。
    
    她表示，近期外商银的资金又有翻多，供给来源增加，但需求看来稍少，而央行也稍微
增加入场冲销隔夜资金的力道，使得期初的银行超额供给呈现负数。   
    
 本地时间17:45                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        31.412                    31.506   
 台湾加权股价指数<.TWII          9,181.85                  9,090.13 
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.174%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.173-0.200%               0.176-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.290%               0.176-0.290%
   --两周拆款利率区间           0.173-0.290%               0.200-0.290%
    
    **短票市况稳定**
    
    短票方面，交易员表示，短票市场资金供给平顺，跨季短票已开始承做，有机会承做的
都会尽量承做跨月短票。
    
    〞逮到机会有就有，讲真的银行也不急于买我30天的短票，〞一家大型票券商交易员表
示。
    
    也有大型票券商表示，近期国民党事业旗下中央投资公司等企业因不当党产问题，遭到
短票持有人的质疑。部分持有人向担保票券商赎回、换票，目前进行的都很顺利，票券商后
续也能找到交易对手承做卖断附买回交易。
    
    今日30天跨季短票卖断利率主要承作在0.29-0.30%，大致同上日。           
     
    据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率0.292%，区间在0.28-0.35%，成交金
额为69.31亿台币；前日加权平均利率在0.287%，区间在0.28-0.35%，成交金额为74.02亿台
币。自保60天短票成交加权平均利率上日在0.296%，区间在0.25-0.305%，成交金额为41.28
亿台币；前日在0.294%，区间在0.25-0.36%，成交金额为152.86亿台币。
     
    台湾央行周二发行3,466.5亿台币定存单，较今日到期定存单金额3,889.00亿台币，发
行余额减422.5亿台币。
                     
    本周到期央行定存单共1兆3,140亿台币；本周余日定存单到期分布为：周三1,296.5亿
、周四1,588.5亿与周五2,689亿台币。
   
    拆款中心资料 显示，周二超额准备为240亿台币，累计超额准备770亿台币、加计
前期1%的超额准备为2,298亿台币。  
      
                  
    **债券附买回市况平平**
    
    债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日市况平平，没有太大的紧缩或宽松的因素
，从银行、投信来的资金还算是充裕。
    
    〞到期都可以续做，〞一位大型票券商交易员表示。
    
    也有另一家票券商交易主管说，目前景气复苏仍缓，央行9月不可能升息，只是降息或
不降息两种选项。因此预估债券附买回市场的利率会先撑在这里一阵子，再观察国际和台湾
市场的走向。
    
    〞央行也没有本事升息，只有下不下的问题，〞她说。
    
    台湾央行9月29日(周四)将召开第三季理监事会议，目前各方对于央行是否降息看法不
一。
    
    台湾主计总处周二公布，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.57%，低于市场预期
。因物价涨幅温和，景气稍现复苏，分析师对台湾央行9月货币政策看法分歧。 
    
    
    今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率持平上日区间0.27-0.28%；与银行承作
的公债RP利率主要成交在0.28-0.29%；而公司债附买回利率主要成交在0.34-0.35%。均同上
日。
    
    今日紧缩因素有：央行例行发行一年期定存单，金额1,600亿台币。
         
    本周宽松因素有：周四有95/6期公债还本850亿台币、付利息15.9375亿台币。紧缩因素
则有：周三300亿台币公债交割；周四汇丰控股发行美元债20亿美元。
    
    今日大型票券商与金融机构承作利率也大致没变；短天期公债附买回利率区间落在0.21
-0.24%，短天期公司债附买回利率则主要成交在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP
利率主要成交在0.25-0.27%。(完)  

 (审校 乔艳红)

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