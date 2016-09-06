更新版 1-台湾货币市场：拆款利率大致平稳，部分银行弹性操作收紧短期拆出

* 拆款市场平稳，部分银行弹性操作 * 短票市场成交持稳 * 债券附买回市况平平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北9月6日 - 台湾银行间拆款利率周二大致持稳。资金调度人士指出，银行间资 金尚且平稳，虽有部分银行对短期资金拆出稍有缩手，但目前为止影响仍微。 交易人士指出，可能因为季底因素短期资金稍少，大型银行对短钱略收紧，不过民营银 行或是外商银仍有资金可以替代上来。目前仍在提存期初，估计要到中秋节过后，银行承做 跨季资金的水位才会逐渐拉高。 〞外商银钱也还不少，期初嘛，市场很宽松。〞一位民营商银交易员说。 她表示，近期外商银的资金又有翻多，供给来源增加，但需求看来稍少，而央行也稍微 增加入场冲销隔夜资金的力道，使得期初的银行超额供给呈现负数。 本地时间17:45 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.412 31.506 台湾加权股价指数<.TWII 9,181.85 9,090.13 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.174% 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.173-0.200% 0.176-0.200% --一周拆款利率区间 0.175-0.290% 0.176-0.290% --两周拆款利率区间 0.173-0.290% 0.200-0.290% **短票市况稳定** 短票方面，交易员表示，短票市场资金供给平顺，跨季短票已开始承做，有机会承做的 都会尽量承做跨月短票。 〞逮到机会有就有，讲真的银行也不急于买我30天的短票，〞一家大型票券商交易员表 示。 也有大型票券商表示，近期国民党事业旗下中央投资公司等企业因不当党产问题，遭到 短票持有人的质疑。部分持有人向担保票券商赎回、换票，目前进行的都很顺利，票券商后 续也能找到交易对手承做卖断附买回交易。 今日30天跨季短票卖断利率主要承作在0.29-0.30%，大致同上日。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率0.292%，区间在0.28-0.35%，成交金 额为69.31亿台币；前日加权平均利率在0.287%，区间在0.28-0.35%，成交金额为74.02亿台 币。自保60天短票成交加权平均利率上日在0.296%，区间在0.25-0.305%，成交金额为41.28 亿台币；前日在0.294%，区间在0.25-0.36%，成交金额为152.86亿台币。 台湾央行周二发行3,466.5亿台币定存单，较今日到期定存单金额3,889.00亿台币，发 行余额减422.5亿台币。 本周到期央行定存单共1兆3,140亿台币；本周余日定存单到期分布为：周三1,296.5亿 、周四1,588.5亿与周五2,689亿台币。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为240亿台币，累计超额准备770亿台币、加计 前期1%的超额准备为2,298亿台币。 **债券附买回市况平平** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日市况平平，没有太大的紧缩或宽松的因素 ，从银行、投信来的资金还算是充裕。 〞到期都可以续做，〞一位大型票券商交易员表示。 也有另一家票券商交易主管说，目前景气复苏仍缓，央行9月不可能升息，只是降息或 不降息两种选项。因此预估债券附买回市场的利率会先撑在这里一阵子，再观察国际和台湾 市场的走向。 〞央行也没有本事升息，只有下不下的问题，〞她说。 台湾央行9月29日(周四)将召开第三季理监事会议，目前各方对于央行是否降息看法不 一。 台湾主计总处周二公布，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.57%，低于市场预期 。因物价涨幅温和，景气稍现复苏，分析师对台湾央行9月货币政策看法分歧。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率持平上日区间0.27-0.28%；与银行承作 的公债RP利率主要成交在0.28-0.29%；而公司债附买回利率主要成交在0.34-0.35%。均同上 日。 今日紧缩因素有：央行例行发行一年期定存单，金额1,600亿台币。 本周宽松因素有：周四有95/6期公债还本850亿台币、付利息15.9375亿台币。紧缩因素 则有：周三300亿台币公债交割；周四汇丰控股发行美元债20亿美元。 今日大型票券商与金融机构承作利率也大致没变；短天期公债附买回利率区间落在0.21 -0.24%，短天期公司债附买回利率则主要成交在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP 利率主要成交在0.25-0.27%。(完) (审校 乔艳红)