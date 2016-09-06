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市场报道 | 2016年 9月 6日 星期二 17:53 BJT

南非数据：第二季经济按季增长3.3%，按年增长0.6%

路透比勒陀利亚9月6日 - 南非统计局周二称，该国第二季经济增长3.3%，截至3月的第一季经济则为萎缩1.2%。

该局称，第二季未经调整的国内生产总值(GDP)较上年同期增长0.6%，前一季为同比萎缩0.1%。

路透调查的经济学家此前预测，南非第二季GDP按季增长2.3%，按年增长0.5%。(完)

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