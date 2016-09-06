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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 18:13 BJT

东南亚股市：多数收高，新加坡股市收涨1.6%而菲律宾股市下跌

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   376.68     1.77   +0.47  +13.18   332.82
    新加坡                     2896.55    44.81   +1.57   +0.48  2882.73
    马来西亚                  1689.92    11.84   +0.71   -0.15  1692.51
    泰国                      1496.90     4.38   +0.29  +16.22  1288.02
    印尼                      5372.10    15.14   +0.28  +16.96  4593.01
    菲律宾                     7719.18   -44.87   -0.58  +11.03  6952.08
    越南                        663.90    -0.65   -0.10  +14.66   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 孙茉莉/于春红)

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