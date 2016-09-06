东南亚股市：多数收高，新加坡股市收涨1.6%而菲律宾股市下跌

涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 376.68 1.77 +0.47 +13.18 332.82 新加坡 2896.55 44.81 +1.57 +0.48 2882.73 马来西亚 1689.92 11.84 +0.71 -0.15 1692.51 泰国 1496.90 4.38 +0.29 +16.22 1288.02 印尼 5372.10 15.14 +0.28 +16.96 4593.01 菲律宾 7719.18 -44.87 -0.58 +11.03 6952.08 越南 663.90 -0.65 -0.10 +14.66 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 孙茉莉/于春红)