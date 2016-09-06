中国保险：保监会收紧中短存续期产品监管，杜绝人身险异化为短期理财

路透北京9月6日 - 继3月规范中短存续期人身险产品后，中国保监会周二再度收紧该类产品监管。自明年1月起，对于投资连结保险产品、变额年金保险产品，应按照中短存续期产品的定义要求进行评估和报告；保险公司不得将终身寿险、年金保险、护理保险设计成中短存续期产品。

保监会网站发布的完善人身保险精算制度的通知并称，对于附加万能保险和附加投资连结保险等附加险产品，应单独评估该产品的预期存续时间，并判断其是否属于中短存续期产品；并将万能保险责任准备金的评估利率上限下调0.5个百分点至3%。

“通过大幅提高万能保险等人身保险产品风险保障水平，进一步强化人身保险风险保障功能，增强保险产品供给的有效性。”保监会称，“杜绝将人身保险产品简单异化为短期理财产品的行为，确保人身保险产品体现其本质特征。”

在中短存续期的保费规模方面，通知称，自2016年1月起，保险公司中短存续期产品年度保费收入应控制在公司最近季度末投入资本和净资产较大者的2倍以内；对2015年度中短存续期产品保费收入高于当年投入资本和净资产较大者2倍的保险公司，自2016年1月起给予公司五年的过渡期。

通知并对中短存续期业务占比提出比例要求，明确自2019年起占比不得超过50%，2020年和2021年进一步降至40%和30%，引导部分保险公司逐步调整业务结构，避免“急刹车”，形成现金流风险。

此外，保险公司应将新开发的预定利率或最低保证利率不高于评估利率上限的人身保险产品，报送中国保监会备案，将新开发的预定利率或最低保证利率高于评估利率上限的人身保险产品，报送中国保监会审批。

保监会同日发布强化人身保险产品监管工作的通知称，保险公司对万能型保险要建立单独核算制度，单独管理万能账户；应根据万能账户单独资产的实际投资状况科学合理地确定万能型保险实际结算利率。

“当万能账户的实际投资收益率连续三个月小于实际结算利率且特别储备不能弥补其差额时，当月实际结算利率应当不高于最低保证利率与实际投资收益率的较大者。”通知称。

保监会并称，下一步将推进保险公司调结构、转方式，加快风险保障型和长期储蓄型业务发展，要求保险公司要姓“保”，防止大股东把保险公司变成融资平台；并强化对保险公司现金流的监测预警，定期开展现金流压力测试。

保监会3月发布关于规范中短存续期人身保险产品有关事项的通知称，保险公司对存续期不满一年的中短存续期产品应立即停售，期限在1-3年（不含）的销售规模在三年内按照总体限额的90%、70%、50%逐年缩减，三年后控制在总体限额的50%以内。 （完）

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here (发稿 马蓉; 审校 张喜良)