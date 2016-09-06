国际油市：亚洲石脑油裂解价差复苏，但需求仍旧不旺

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透新加坡9月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扳回前一日的所有跌幅，来到七日高位每吨29.93美元。与此同时汽油裂解价差升至两日高位每桶6.79美元。
交易员表示，前一日汽油和石脑油裂解价差下降是因为布兰特原油价格跳升。而此后国际油价回吐了一部分涨幅。
“市场今天总体上淡静，与昨天没什么不同。但未来可能会有一定的支撑因素，”一位在新加坡的交易员说。
10月亚洲预计会迎来最繁忙的设备维护季，而欧洲炼厂的维护高峰预计在9月。
这两个地区接踵而来的炼厂维护或会减轻石脑油的供给过剩。近几个月供给过剩已使得船货的成本加运费价(C&F)的贴水拓宽。
6-9月订购的到岸亚洲的西方石脑油每月基本上在100万吨下方，低于1月220万吨的创纪录到岸量。
不过亚洲地区依旧面临库存高企的难题。
阿尔及利亚国家油气公司Sonatrach的一位官员对路透表示，该公司日产量33.5万桶的Skikda炼厂的原油蒸馏装置(CDU)2016年没有停产维护计划。
消息人士之前曾表示，该炼厂计划关闭一座CDU以进行维护，时间是9月15日至10月末。(完)
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(编译 王洋; 审校 王兴亚)
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