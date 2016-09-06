马来西亚期市：棕榈油期货自三周高位回落，因预期产量增加

路透吉隆坡9月6日 - 马来西亚棕榈油期货周二回吐稍早涨幅，自近三周高位回落，因预期产量增加，还归因于市场修正。

指标11月棕榈油期货 收盘下跌0.6%，至每吨2,629马币(林吉特)，创一周来最大降幅，盘中曾触及2,662马币高位。

成交量为46,711口，略高于2015年均量44,600口。

“卖家注意到更高的产量预估，”一位在吉隆坡的交易员说，并称这是市场进行修正的原因。

棕榈油盘中上涨，追随竞争性油品的涨势，因市场预期8月库存减少。

路透调查预计，马来西亚8月棕榈油月末库存料降至160万吨，为逾五年来最低。

根据对九位种植户、交易员和分析师的调查，8月棕榈油产量料较前月增加9.7%至174万吨，而出口料增加21%至168万吨。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)将于9月13日公布官方数据。

芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 涨0.8%，大商所1月豆油合约 上涨1.1%。(完)

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