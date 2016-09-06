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市场报道 | 2016年 9月 6日 星期二 21:52 BJT

美国热股：拜耳收购孟山都磋商取得进展，后者盘初小涨

路透9月6日 - 德国制药商拜耳 周一表示，与全球最大种子公司孟山都 的谈判取得进展，公司目前愿意以逾650亿美元的出价进行收购。

孟山都周五收报107.44美元，周一盘初小涨0.63%，报108.12美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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