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市场报道 | 2016年 9月 6日 星期二 21:48 BJT

美国热股：通用电气斥资14亿美元拓展3D打印业务，盘初小跌

路透9月6日 - 美国通用电气(奇异,GE) 周二宣布，公司计划总计斥资14亿美元收购两家欧洲3D打印公司--瑞典的Arcam 和德国的SLM Solutions ，以抓住制造商对数码科技不断增长的需求。

通用电气周五收报31.29美元，周二盘初小跌0.58%，报31.11美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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