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市场报道 | 2016年 9月 6日 星期二 21:43 BJT

美国热股：大众卡车部门接近与Navistar达成合作协议，后者盘初暴涨近58%

路透9月6日 - 三位消息人士对路透表示，大众汽车旗下卡车业务部门接近宣布与美国竞争对手Navistar International 达成合作协议。

Navistar International周五收报14.07美元，周二盘初暴涨57.50%，报22.16美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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