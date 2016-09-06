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市场报道 | 2016年 9月 6日 星期二 21:41 BJT

美国热股：海航集团旗下Avolon接近收购CIT飞机租赁部门，后者盘初小跌

路透9月6日 - 知情人士告诉路透，中国海航集团旗下Avolon Holdings接近达成收购美国银行业者CIT Group 飞机租赁资产的交易，收购价格介于30-40亿美元。

CIT GROUP周五收报36.38美元，周二盘初下跌0.88%，报36.06美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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