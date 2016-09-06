国际油市：亚洲柴油持坚，因巴西进口需求可能增加

路透9月6日 - 行业消息人士周二表示，由于巴西一座炼厂暂时停产支撑进口需求，亚洲柴油升水将寻获一定支撑。

巴西国家石油公司(Petrobras) 和工会官员周一表示，该公司的一座炼厂遭遇多重事故，影响到巴西整体原油处理产能的大约十分之一。

炼厂工会表示，里约热内卢附近的日产能24.2万桶的REDUC炼厂8月31日停电并起火，之后周一脱硫装置发生故障，迫使炼厂彻底关闭，并且重启延迟。

巴西国家石油公司周一晚间表示，预计REDUC炼厂在9月12日之前不会恢复全部产能，距离停电近两周。该座炼厂主要生产柴油、汽油、航煤和其它成品油。

交易员称，由于国内冬季发电燃料需求增加，伊朗未来几个月柴油出口下降，也对市场构成支撑。

业内知情消息人士称，伊朗计划从明年开始增加更清洁的柴油出口量，因该国炼厂改造升级。

一位消息人士表示，伊朗国家石油公司(NIOC)出口的柴油中包括含硫500ppm柴油，该公司的出口从明年初开始将可能占到整体柴油出口量的约一半，目前还不到10%。

业内消息人士表示，越南Saigon Petro以每桶较新加坡报价升水1.30美元的水平，购入1万吨10月21-24日到港Catlai的含硫500ppm柴油。

油品定价机构普氏本周已就该公司提出的一项变动提议征求贸易商的意见。其提议对亚洲和中东市场上的指标柴油的含硫量做变动。

其周一在一份报告中称，提议在其指标柴油估价过程中把含硫量由500ppm下调至10ppm。

交易员称，航空旅行需求强劲继续对航煤构成支撑。

国际航空运输协会周二表示，全球空运需求7月增长5%，为近18个月来最快增速。

没有公司发布新的求售信息。

新加坡现货市场上有一笔柴油成交，一笔航煤成交。

Ocean Energy以较新加坡9月21-27日平均报价平价的水平，向道达尔出售15万桶船期为9月21-25日的含硫500ppm柴油。

英国BP以较新加坡9月19-23日平均报价贴水0.40美元的水平，向壳牌出售25万桶船期为9月21-25日的航煤。(完)

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