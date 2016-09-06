USDA报告：9月1日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透9月6日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计 )： 一周截至日 09/01/2016 08/25/2016 08/25/2016 09/03/20 15 初值 修正值 前值 小麦 639,315 577,300 511,965 456,507 燕麦 500 100 100 0 大麦 1,757 1,286 1,286 13,820 玉米 1,468,505 1,422,274 1,422,274 905,985 高粱 40,786 206,606 206,606 236,676 大豆 1,232,739 921,528 921,137 94,262 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 7,255,439 5,569,265 燕麦 3,399 200 大麦 20,066 19,941 玉米 290,010 482,953 高粱 1,174 59,939 大豆 203,424 23,598 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)