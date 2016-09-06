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货币新闻 | 2016年 9月 6日 星期二 23:10 BJT

USDA报告：9月1日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透9月6日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计
)：
    
   一周截至日 09/01/2016    08/25/2016    08/25/2016    09/03/20
15  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       639,315       577,300       511,965       456,507
    燕麦 　        500           100           100             0
    大麦         1,757         1,286         1,286        13,820
    玉米     1,468,505     1,422,274     1,422,274       905,985
    高粱        40,786       206,606       206,606       236,676
    大豆   　1,232,739       921,528       921,137        94,262
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦     7,255,439      5,569,265
    燕麦         3,399            200
    大麦        20,066         19,941
    玉米       290,010        482,953
    高粱         1,174         59,939
    大豆       203,424         23,598
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 利棣儿；审校 母红)

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