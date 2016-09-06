USDA报告：9月1日止当周美国农作物出口检验报告(表)

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透9月6日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计 )： 一周截至日 09/01/2016 08/25/2016 08/25/2016 09/03/20 15 初值 修正值 前值 小麦 639,315 577,300 511,965 456,507 燕麦 500 100 100 0 大麦 1,757 1,286 1,286 13,820 玉米 1,468,505 1,422,274 1,422,274 905,985 高粱 40,786 206,606 206,606 236,676 大豆 1,232,739 921,528 921,137 94,262 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 7,255,439 5,569,265 燕麦 3,399 200 大麦 20,066 19,941 玉米 290,010 482,953 高粱 1,174 59,939 大豆 203,424 23,598 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。